A produção da cinebiografia da apresentadora Hebe Camargo está a todo vapor! O ator Daniel Boaventura, que viverá o patrão e amigo Silvio Santos no longa, publicou em seu perfil do Instagram a primeira imagem dele e de Andréa Beltrão, intérprete da loira, caracterizados como as estrelas do SBT. Na imagem, os dois aparecem ao lado do diretor Maurício Farias.

“Obrigado equipe pela experiência, foi especial fazer parte da trajetória de sucesso da querida, irreverente e sincera Hebe Camargo. Além de ser uma honra interpretar o Silvio Santos, um ícone da nossa TV e um exemplo de garra, determinação e criatividade”, escreveu o ator na legenda.