Patricia Abravanel fala que mulher deve perdoar traição e internet reage

Patricia Abravanel voltou a virar assunto no Twitter depois de uma declaração polêmica que deu no Programa do Silvio Santos no domingo (13). Dessa vez, ela defendeu que traição é algo normal nos relacionamentos . “É normal ocorrer uma traição. E a mulher tem que perdoar a escapada”, disse.

Nas redes sociais, os internautas fizeram questão de dizer que estão cansados de ver o nome de Patricia envolvido em polêmicas depois do programa de seu pai. Eles não pouparam críticas às declarações da apresentadora.

Eu lendo o motivo da tag Patricia Abravanel pic.twitter.com/fR3vKo2kHq — Daiane Cristina (@affdaia) October 14, 2019

a patricia abravanel dizendo que num casamento de muitos anos “é normal ocorrer uma traição” e que “a mulher tem que perdoar a escapada” isso é cumprir os valores cristãos? Cristo não me ensinou isso. — i write shits not melodies (@loserofthey3ar) October 14, 2019

*Vejo Patricia Abravanel e Programa do Silvio Santos nos trendings*

Eu: pic.twitter.com/ra13d3eTTt — Gabriel Lucas (@Permafreux) October 14, 2019

Objetivo: amar/apoiar todas as mulher Obstáculo: Patrícia Abravanel pic.twitter.com/Pr7kwJmQ6Q — Baby (@xxcaniffz) October 14, 2019

“é normal ocorrer uma traição”

“a mulher tem que perdoar a escapada” 🤦‍♀️🤦‍♀️ Essa Patrícia Abravanel só fala merda aff pic.twitter.com/c8Nfr2WJfR — ๓¡c cαrтεr ❥ (@VanCamper__) October 14, 2019

Leia mais: Ticiane Pinheiro recebe surpresa emocionante no retorno ao Hoje em Dia

+ Cantora de K-pop é encontrada morta na Coreia do Sul

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?