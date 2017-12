Parceria de Anitta com DJ colombiano pode ser tema da Copa

“Machika”, nova parceria entre Anitta e o DJ colombiano J Balvin, é a aposta da vez para ser a música-tema da Copa do Mundo 2018, que acontecerá na Rússia.

Trechos dos bastidores da gravação do videoclipe vazaram, e a presença de bandeiras de vários países e da bola oficial da competição _ a Telstar 18_ em algumas das cenas empolgou os fãs dos dois artistas.

Na Copa de 2014, que aconteceu no Brasil (aquela do 7 a 1, lembra?), a música tema, “We Are One (Ole Ola), foi interpretada na abertura por Claudia Leitte, Pitbull e Jennifer Lopez.

Veja trecho que vazou:

Essa é a segunda parceria da dupla, depois de Downtown, divulgada no início de novembro.

Anitta lançou, na semana passada, o clipe de “Vai Malandra”, gravado no Vidigal e que ficou no topo das mais ouvidas do Spotify. A música, que teve até agora mais de 55 milhões de visualizações no Youtube, gerou polêmica por ter sido gravado sem retoques _mostra, por exemplo, a celulite da cantora.

Leia também: Anitta lança clipe sem retoques

Opinião: Clipe de Anitta mostra favela verossível, com mulheres que celebram seus corpos

Opinião: Anitta aposta no estereótipo de carioca vagaba e estraga nosso trabalho de valorização da mulher