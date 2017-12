Vai Malandra: Anitta ganha elogios por mostrar corpo sem retoques

Você pode até não gostar da batida da música, mas precisa concordar que a cantora Anitta, 24 anos, dá o que falar.

A última novidade dela é o clipe Vai Malandra, que faz parte de seu projeto CheckMate – o case promoveu o lançamento de uma música com vídeo inédito por mês. Antes, saíram Downtown (parceria com J. Balvin), Is that for me e Will I see you.

A cantora voltou ao funk em clipe filmado no Morro do Vidigal, comunidade do Rio de Janeiro. “A ideia de deixar Vai Malandra para o final foi para a galera entender que a gente teria uma coisa ‘Brasil’. Mostro no clipe coisas que eu fiz quando morava em comunidade. Pegar sol na laje, por exemplo”, contou Anitta em transmissão ao vivo no Youtube antes da estreia.

Nas redes sociais, o corpo da estrela, retratado sem retoques por ordem dela, ganhou atenção. Dobrinhas, celulites e marcas na pele, comuns à maioria das mulheres, apareceram sem tratamento de imagem. Os fãs vibraram.

Um muito obrigada a @Anitta por suas celulites! Não te conheço, mas já te considero pakas! 😂 #anitta #VaiMalandraAnitta #VaiMalandra celulite — Juliana Cuder (@jucuder) December 18, 2017

Se até a Anitta tem celulite, quem sou eu, mera mortal, pra fingir que não tenho e me sentir mal por ter Obrigada #VaiMalandra — Natália Ramos (@naty_gr) December 18, 2017

#VaiMalandra Pra você, menina que odeia o seu corpo por algum "defeito" nele… Vale lembrar q cada defeito q vc tem, só te torna, VOCÊ. Anitta deixou bem claro no seu clipe que a sociedade tem que parar de ligar para o q o povo pensa/diz sobre o ideal do corpo perfeito! — Øvumautinih (@EpmMelo) December 18, 2017

O elenco também era diverso: todo tipo beleza ganhou espaço no novo trabalho da carioca. Mais um motivo para se comemorar.

Perdeu? Aperte o play e assista ao vídeo: