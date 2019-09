Paolla Oliveira usa truque inusitado para vestir as roupas de Vivi Guedes

Vivi Guedes, personagem da atriz Paolla Oliveira na novela A Dona do Pedaço vem fazendo sucesso nas telas da TV e também nas redes sociais. Somando mais de 1 milhão de seguidores em seu Instagram s roupas justas e muitas delas feitas de látex são características marcantes da personagem.

As roupas são sob medida e confeccionadas de forma especial, de acordo com Claudia Kopke e Sabrina Moreira, responsáveis por assinar os looks de Vivi. Elas revelaram em entrevista ao Gshow que, para conseguir vestir as roupas, é preciso que Paolla Oliveira passe óleo no corpo.

Uma das peças em que foi necessário fazer esse procedimento era um vestido nude de látex que no site custa cerca 329 libras, cerca de R$ 1.648 reais. As figurinistas afirmam que as roupas com esse material são assinadas pelo estilista Atsuko Kudo, responsável por vestir celebridades como Madonna, Lady Gaga e Nick Minaj. Mas outras roupas são foram costuradas pela equipe da Globo.

Para Paola, Vivi trouxe um novo ideal de moda. “Um comentário que eu tenho escutado bastante é: ‘Nossa, mas isso pode? Você sairia assim?’. Eu até acho divertido quando as pessoas acham que está estranho. O que pode ser inusitado para você, é bom para mim”, afirmou.

