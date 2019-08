Lucas Lucco não era 1ª opção da Globo para aparecer em novela

Lucas Lucco está fazendo uma participação especial na novela “A Dona do Pedaço”, formando um falso par romântico com Vivi Guedes (Paolla Oliveira). Mas, de acordo com uma foto que circula na internet, ele não foi a primeira opção da emissora.

Luan Santtana teria sido o primeiro nome a ser escalado para fazer as fotos que causariam ciúmes em Chiclete (Sérgio Guizé).

Procurada por CLAUDIA, a equipe de comunicação informou que Luan seria apenas uma sugestão, mas que sua participação não era oficial.

A assessoria do cantor confirmou que Luan foi convidado, mas por conta de sua agenda, não pôde participar da atração.

