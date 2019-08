Paolla Oliveira dá ‘spoiler’ de Vivi em ‘A Dona do Pedaço’

Paolla Oliveira foi convidada do ‘Mais Você‘ desta terça-feira (27) e deixou escapar um spoiler da novela A Dona do Pedaço, em que interpreta a influenciadora digital Vivi Guedes.

“Vão me matar, mas a Vivi ainda vai passar por outra assim”, comentou logo depois de assistir à cena em que a personagem é confrontada por Camilo (Lee Taylor) no altar sobre a traição com Chiclete (Sérgio Guizé). “Tem mais casamento”, completou.

Ela falou ainda que Camilo irá tentar prender Chiclete e revelou que está “confusa” sobre o parentesco entre Vivi e Chiclete. “Eu acho que são primos distantes. As pessoas me perguntam isso, mas eu não sei”, divertiu-se.

