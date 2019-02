Pabllo Vittar e Instagram lançam clipe com stories de fãs

Pabllo Vittar irá aproveitar a folia de seus fãs no Carnaval para criar um clipe supercriativo. A cantora, junto ao Instagram, lançará um clipe filmado na vertical, feito com a ferramenta ‘stories’ das pessoas durante o feriado.

A partir de quarta-feira (27), Pabllo começará a pedir que seus fãs compartilhem Stories na plataforma, mostrando toda a animação e curtição dos bloquinhos. Para aparecer no videoclipe de Não Vou Deitar basta marcar o perfil @eunoclipedapabllo.

Um time de embaixadores também promete entrar na brincadeira e se expressar, sendo quem são. Entre eles, estão os influenciadores Federico Devito, Maicon Santini e Maíra Medeiros. A ideia do movimento é inspirar as pessoas do Brasil inteiro a aproveitarem o Carnaval de forma livre e espontânea, além de celebrar a diversidade.

Todos os vídeos originais enviados pelos fãs têm chance de entrar no clipe, inteiramente composto por ‘stories’. O lançamento do videoclipe está previsto para o começo de março.

