Milton Gonçalves processa Paulo Betti por racismo

Os atores Milton Gonçalves, 85 anos, e Jorge Coutinho, 85, estão processando Paulo Betti por racismo. Segundo os autos do processo, Betti faz parte de uma chapa criada para concorrer contra os dois atores pela presidência do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, Milton é o presidente e Jorge o diretor geral.

A acusação é contra uma mensagem enviada por Paulo Betti no grupo de WhatsApp “Profissão Artista” no dia 16 de abril. O ator disse que “a atual diretoria do sindicato está lá há muito tempo e tem uma forte representação negra com Jorge Coutinho e o grande Milton Gonçalves, além do querido Cosme, isso complica bastante a luta, pois pode confundir as coisas”.

Para Milton e Jorge, o texto de Betti possui ambiguidade e foi impróprio e infeliz, fazendo distinções entre negros e brancos. O acusado deve esclarecer em juízo o que quis dizer com as declarações.

“Embora não reste dúvidas quanto à hostilidade das palavras prolatadas por Betti, há real possibilidade de se aferir a prática de crime de injúria preconceituosa, dependendo do que declarar o interpelado”, diz o processo.

Betti deve apresentar sua defesa dentro de 15 dias, contados a partir do dia 13 de junho. O ator disse que a mensagem vazada está fora de contexto e nega atitude racista. Caso ele se recuse a dar explicações ao juiz, ele deve responder oficialmente pela ofensa. Se for condenado, pode pegar de um a três anos de prisão.

O ator afirmou à Folha que Milton Gonçalves, que move o processo, não estava no grupo de mensagens. “Interpelação é uma coisa muito vaga, mas que tem uma gravidade para mim, e vou responder judicialmente. A mensagem está dentro do contexto da disputa sindical e foi enviada há quatro meses”, afirmou.

A eleição para a presidência do Sindicato acontecerá nos dias 29 e 30 de junho e 1 de julho. A chapa de Betti é composta também por Tonico Pereira, Zezé Polessa e Júlia Lemmertz.

