Otaviano Costa passa por cirurgia por conta de aneurisma

Nesta segunda-feira (22), Otaviano Costa revelou em suas redes sociais que precisou passar por uma cirurgia por conta de um aneurisma da aorta ascendente torácica.

O apresentador foi diagnosticado no dia 06 de junho, depois de fazer um eletrocardiograma. A condição se trata de uma dilatação da artéria em um nível perigosíssimo.

“Eu estava ótimo de saúde, mas tinha uma dorzinha que estava me incomodando. Como não estava conseguindo fugir para São Paulo para fazer meu check-up rotineiro há mais ou menos dois anos, resolvi me consultar com um médico que não conhecia”, contou em vídeo, que você pode assistir abaixo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otaviano Costa (@otaviano)

Aneurisma da aorta ascendente torácica

Os aneurismas da aorta torácica podem ser assintomáticos ou provocar dor, tosse e sibilos. Às vezes estes aneurismas se rompem, causando dor muito intensa que começa nas costas e se irradia para a região lombar e o abdômen, o que pode levar à hipotensão arterial e morte.

O tratamento consiste em cirurgia ou enxerto de stent endovascular, a depender da gravidade do caso.