Os detalhes do luxuoso chá de bebê da filha de Roberto Justus

Vivendo seu sexto mês de gravidez, Fabiana Justus realizou no domingo (9) o chá de bebê das gêmeas Sienna e Chiara. A filha de Roberto Justus organizou uma festa luxuosa para comemorar o momento ao lado de familiares e amigos.

Estiveram presentes no evento a ex-mulher de Roberto Justus, Ticiane Pinheiro, e o marido César Tralli. “Que felicidade presenciar junto com meu amor esse momento lindo do chá das bebês”, escreveu Ticiane no registro publicado em seu Instagram.

O chá de bebê das gêmeas de Fabiana Justus teve como tema uma guloseima: sorvete. A decoração, nas cores azul e rosa, teve objetos gigantes pelo jardim da casa, com direito a jogo de xícaras e um bolo de quatro andares. O bolo, todo colorido em tons pastel, foi finalizado com um “sorvete derretido” no topo, criando um efeito divertido.

Confira os detalhes:

