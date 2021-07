Morre o ator Orlando Drummond, o famoso “Seu Peru”

Nesta terça-feira (27), o ator Orlando Drummond morreu no Rio de Janeiro, aos 101 anos. Ele entrou para a história da televisão brasileira com o seu personagem Seu Peru, da Escolinha do Professor Raimundo.

Em maio deste ano, Orlando passou dois meses internado no hospital Quinta D’Or, no Rio de Janeiro, para tratar uma infecção urinária.

Em sua trajetória, Drummond também marcou época como dublador. O artista chegou a entrar para o Livro dos Recordes por dublar o personagem Scooby Doo por mais de 35 anos.

Seu personagem icônico da Escolinha teve sua primeira aparição em 1990. No remake do programa, o ator chegou a ser homenageado, em 2019, pelos seus 100 anos de vida em um episódio especial.

O artista deixa dois filhos, cinco netos e três bisnetos, além dos milhares de fãs, que colecionou ao longo do seu centenário.