Prestes a completar 100 anos, Orlando Drummond revive Seu Peru

Orlando Drummond, que interpretou Seu Peru na primeira versão da Escolinha do Professor Raimundo, nos anos 90, voltou ao set e gravou ao lado de Marcos Caruso, que vive o personagem na versão atual do programa.

O registro do encontro foi compartilhado no Instagram de Evandro Mesquita. Nas imagens, os atores aparecem com o mesmo figurino, sentados lado a lado nas carteiras escolares do cenário da Escolinha. Orlando, que entrou para o Instagram nesta segunda-feira (20), também publicou a foto.

O ator, que completará 100 anos neste ano, também dividiu o estúdio com Mateus Solano, Marco Luque e Otaviano Costa, que fazem parte do elenco atual do humorístico.

Orlando Drummond, que interpretou Seu Peru, com Marcos Caruso

