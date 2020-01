Oficialmente grávida, Tata Werneck faz homenagem fofa para Rafa Vitti

Ah, o amor! Tata Werneck confirmou na sexta-feira (1) que está grávida de seu primeiro filho ou filha, fruto do namoro com Rafa Vitti. Ainda no clima de comemorações e muito amor, ela fez um post fofo no Instagram homenageando Rafa.

“Meu amor ❤️☀️ parceiro demais… incansável… não tem quem conheça e não adore… que sorte a minha ter você como parte da minha vida ❤️ @rafaavitti parabéns tb pelas super narinas ❤️ te amo demais.”

Claro que, sendo a Tata Werneck, ela tinha que fazer uma piadinha no final, não é?

Tata recebeu muitas mensagens parabenizando pela gravidez do bebê que deve nascer perto do mês de outubro. Felicidade para a família!