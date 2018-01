O icônico apresentador de talk show norte-americano David Letterman, 70 anos, voltará a ativa nesta sexta-feira (12) com um novo programa. Diferente do convencional, as entrevistas estarão disponíveis na Netflix, via streaming.

“My Next Guest Needs No Introduction” (Meu Próximo Convidado Dispensa Apresentações), uma referência bem-humorada ao modo como Letterman apresentava seus convidados no programa antigo, é o primeiro projeto do apresentador desde 2015, quando se afastou do Late Show.

Para começar com pé direito, Latterman estreará seu programa com o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama. Vale lembrar que esta será a primeira participação de Obama em uma entrevista desde que deixou a presidência.

Os episódios serão lançados mensalmente e terão uma hora de duração. Além de Obama, David Letterman pretende entrevistar famosos como o astro George Clooney, a ativista paquistanesa Malala Yousafzai, o rapper Jay-Z, a comediante Tina Fey e o radialista Howard Stern.

As gravações não se limitarão somente ao estúdio. Tudo indica que as entrevistas também acontecerão em outros locais, sempre relacionados ao dia-a-dia dos entrevistados.

Assista ao trailer:

