Bruna Marquezine aparece deslumbrante em casamento de melhor amiga

A vida do casal Brumar (Bruna Marquezine e Neymar) está para lá de agitada aqui no Brasil, enquanto o jogador passa férias. Hoje eles estão celebrando o casamento da melhor amiga da atriz, Hatalia Oliveira, com Matthijs Boersma. A cerimônia aconteceu na tarde deste sábado, em Mangaratiba, no Rio.

Bruna é uma das madrinhas e Neymar apareceu nos stories tietando a namorada. As primeiras imagens do vestido foi ele quem revelou, em seu Instagram pessoal. Até então, Bruna só tinha mostrado a maquiagem (feita pelo maquiador Lavosier) e mostrado parte do vestido, da grife Helô Rocha.

Confira as primeiras imagens (feitas por convidados) de Bruna Marquezine na festa: