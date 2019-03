O ‘Tarzan italiano’ que invadiu o BBB

A casa do ‘BBB19′ promete ficar agitada com a entrada de um novo participante. O italiano Alberto Mezetti, 34 anos, foi vencedor do ‘Grande Fratello’, a versão italiana do reality.

O ‘Tarzan italiano’, como ficou conhecido por seus cabelos longos e a semelhança com o personagem, chegou à casa hoje (15) pela manhã misturando um pouco de espanhol, italiano e alguns termos em inglês.

Alberto é de Viterlo, no interior da Itália, e concilia as carreiras de modelo e de empresário – ele tem três lojas de roupa em sua cidade natal. Com o dinheiro de seu prêmio no reality, ele também fundou a Tarzan Help, uma ONG que ajuda crianças com necessidades especiais.

A Rede Globo informou que o Tarzan entrou como convidado especial no BBB 19 e que deve passar apenas alguns dias na casa. Abaixo, veja fotos do novo ‘brother’.

Veja mais: BBB 19: inquérito é aberto para apurar falas racistas de Maycon e Paula

+ Irreconhecível: Cézar Lima, campeão do BBB 15, é outra pessoa

Siga CLAUDIA no Youtube