O que Victoria Beckham come em todas as refeições para ter a pele bonita

A ex-Spice Girl Victoria Beckham, 44 anos, é um símbolo de beleza e em suas aparições públicas sempre está com a pele deslumbrante. Em entrevista ao “The Edit”, Victoria revelou seu segredo para ter uma pele linda e rejuvenescida.

Segundo ela, o segredinho vem de uma orientação do seu dermatologista, Dr. Harold Lancer, que propôs a ela comer salmão em todas as suas refeições, do café da manhã até o jantar.

Victoria conta que foi aconselhada a comer peixe porque ele é rico em Ômega 3 e tem ação inti-inflamatória, que ajuda na formação da pele e dos ossos. O alimento também possui vitaminas A e C, que reidratam a pele e ajudam a melhorar a luminosidade.

