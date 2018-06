Victoria Beckham levando sua filha para a escola é a coisa mais fofa!

Victoria Beckham, 44 anos, ex-integrante do icônico grupo feminino Spice Girls, atriz, modelo e esposa do jogador de futebol David Beckham, já havia conquistado a atenção dos internautas nos últimos dias, mas não por um bom motivo: a famosa foi criticada pelo seu look um tanto “sóbrio” durante o Casamento Real. Vestida de preto, usuários do Twitter questionaram “será que a Victoria Beckham não percebeu que isto é um casamento e não um funeral?”.

Victoria e David Beckham no casamento de Meghan e Harry

Agora, outra imagem dela repercutiu nas redes sociais, e por um motivo muito fofo! Victoria postou em seu Instagram um vídeo em que levava sua filha, Harper, de 4 anos, para o colégio. Mãe e filha andavam de mãos dadas e de um jeito bem peculiar.

Veja o vídeo:

Mais lidas: Por que Charlotte não pode sentar-se com os pais durante o jantar?