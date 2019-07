O que padre Marcelo disse sobre a mulher que o empurrou

Um dia após receber um empurrão que o derrubou do palco onde ministrava uma missa, o padre Marcelo Rossi manifestou-se sobre o ocorrido em seu canal oficial no YouTube.

Acalmando as preocupações do público quanto ao seu estado de saúde, ele garantiu estar bem, apesar de alguns machucados na perna. Em seguida, comentou as medidas que tomou em relação ao caso.

“Hoje eu fiz um BO. Padre, que BO? Bíblia e oração. Se alguém fizer calúnia contra você, faça o maior BO: Bíblia e oração. Esse é o melhor boletim de ocorrência. E onde é a delegacia? A capela”, disse.

O sacerdote garantiu que não registrará queixa contra a mulher que o empurrou. Ainda assim, o caso foi registrado como lesão corporal, com representação pela Canção Nova, organizadora do evento, e será investigado pela Polícia Civil.

Após o ataque, a mulher foi contida e levada para prestar depoimento, onde alegou sofrer de transtorno bipolar e demonstrou sinais de confusão mental. Segundo informações policiais, ela tem 40 anos e integrava uma caravana vinda do Rio de Janeiro.

Veja a seguir o vídeo do padre Marcelo Rossi:

