Vídeo: Mulher empurra padre Marcelo Rossi do palco durante missa

Padre Marcelo Rossi aparece em um vídeo que está circulando pela internet neste domingo (14). Na gravação, ele aparece celebrando uma missa quando uma mulher corre em sua direção e o empurra com força, fazendo com que o padre caia do palco.

O momento aconteceu durante o acampamento PHN (Por Hoje Não, por hoje não vou mais pecar), promovido pela Comunidade Canção Nova em sua sede, na cidade de Cachoeira Paulista (SP). O evento reúne centenas de milhares de jovens católicos.



No vídeo, uma mulher ainda não identificada sobe ao altar enquanto o padre Marcelo realizava a homilia e empurrou-o para a parte de baixo. No mesmo momento a transmissão ao vivo foi pausada.

Mulher foi encaminhada para a delegacia

Apesar da queda, o padre não sofreu nenhum ferimento, mas ainda não se pronunciou sobre a situação. Segundo a polícia, a mulher tem 40 anos e faz parte de um grupo que veio do Rio de Janeiro. Seus acompanhantes alegaram à PM que ela sofre de distúrbios mentais. Ela foi encaminhada para a delegacia para o registro do caso, mas Padre Marcelo Rossi decidiu não registrar a agressão

Confira o vídeo:

Padre Marcelo Rossi sofreu agressão enquanto celebrava missa na TV Canção Nova. Estamos aguardando o pronunciamento oficial da instituição para mais informações sobre o estado de saúde do Padre. Rezemos por ele. pic.twitter.com/rYknE2MlqC — Cooperadores da Verdade (@oscooperadores) July 14, 2019

