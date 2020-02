O que ninguém contou – ainda! – sobre ‘Verdades Secretas’

Sem dúvida, Verdades Secretas faz jus ao nome… Pouco se sabe sobre a próxima novela global das 23h, a não ser que Drica Moraes acaba de entrar para o lugar de Deborah Secco, que está grávida. A nova protagonista, claro, terá de correr atrás do lucro e regravar tudo a toque de caixa. “Fiquei muito feliz com a possibilidade de trabalhar entre amigos tão especiais. A novela é ótima e estou entusiasmada em fazer uma mulher do bem, uma mãe de amor tão poderoso””, declarou a atriz por intermédio de sua assessoria de imprensa.

A história promete cenas fortes e ousadas. “Mas não vai ter baixaria”, já avisou o autor Walcyr Carrasco. Apimentada, a produção vai tratar da famosa “pasta rosa”, um catálogo conhecido no mercado da moda por conter fotos de modelos que também trabalham como acompanhantes de luxo. Com sequências calientes, especialmente entre a estreante Camila Queiroz e Rodrigo Lombardi, o folhetim tocará em outros temas também espinhosos, como o uso de drogas, a busca por parceiros sexuais em aplicativos, homossexualidade e alcoolismo.

Ambientada em São Paulo, contará a trajetória de Carolina (Drica), uma mulher guerreira que batalha para criar a filha, Arlete (Camila), aspirante a modelo. Em uma reviravolta, a protagonista aposta em um negócio próprio e fica rica. Com baixa autoestima, Carolina não acredita quando o playboy Alex (Rodrigo) cai de amores por ela. E o galã faz de tudo para conquistá-la e se aproveitar de seu recente sucesso. No entanto, é esse amor que a levará à ruína, quando descobrir que o bonitão a trai com sua filha. Arlete – que passará a se chamar Angel – será aliciada por Fanny Richard (Marieta Severo), que esconde, por trás da fachada de agência de modelos, um esquema de prostituição. E um dos seus melhores clientes é justamente Alex, que vai se apaixonar pela enteada.

Com a estreia marcada para 8 de junho, Verdades Secretas terá 70 capítulos e direção-geral de Mauro Mendonça Filho. No elenco, estão ainda Eva Wilma, Reynaldo Gianecchini, Rainer Cadete, Alessandra Ambrósio, Mouhamed Harfouch, Grazi Massafera e Ana Lúcia Torre entre outras feras. Promete!

A escolha de Drica

A equipe de Verdades Secretas bateu o martelo e decidiu que Drica seria a nova protagonista da trama durante uma reunião no dia 5 de maio. A atriz foi a eleita, mas Flávia Alessandra, Mariana Ximenes e Priscila Fantin também tinham sido cogitadas para o papel.

Quem bancou a escolha de Drica, em grande parte, foi Walcyr. Os dois já trabalharam juntos em O Cravo e a Rosa (2000), Chocolate com Pimenta (2003) e Alma Gêmea (2005). “Estou muito feliz, Drica é uma das grandes atrizes brasileiras. Sempre desejei tê-la de novo em meus elencos. Eu a amo!”, declarou o escritor, que ainda aproveitou para lembrar que a história continua igual após a troca das artistas. “Não muda nada. É só ela começar a gravar”, frisou.

Globo/Reinaldo Marques Globo/Reinaldo Marques

Grazi vai causar!

E a bela Grazi Massafera promete surpreender na pele de Vitória. Garantem que ela tem roubado a cena nas gravações de Verdades Secretas. Tanto que tem arrancado elogios de Walcyr, que já se derreteu em elogios à loira nas redes sociais: “Pela sua coragem, você está entrando na lista das minhas grandes atrizes”, postou na semana passada.

A atriz será Larissa, uma moça do interior do Paraná que se muda para São Paulo em busca de se tornar uma modelo de sucesso e ganhar dinheiro.

Disposta a tudo, ela se torna uma das preferidas de Fanny (Marieta). Vitória se envolve com drogas e vai se prostituir para sustentar seu vício. Tudo isso com o apoio da própria mãe, Divanilda (Ana Barroso), que ajuda a filha a marcar encontros com executivos. “Grazi está disposta a deixar para trás a imagem de boa moça”, contou uma fonte de TITITI, que acompanhou as gravações em uma boate de São Paulo. “Ela parece outra pessoa!”

Marieta e Giane: química pura

Em seu retorno às novelas após 11 anos em A Grande Família, Marieta vai sustentar o amante, Anthony (Gianecchini), um ex-modelo que gastou toda sua grana e vive na flauta. Quem já viu os dois em cenas pra lá de picantes assegura: a química entre eles vai gerar o maior burburinho.

As beldades

Um batalhão de modelos vai invadir a telinha na novela. Entre elas está a própria Camila Queiroz. A top, de 21 anos, é de Ribeirão Preto (SP) e já fotografou para diversas marcas de luxo. Os marmanjos, no entanto, podem só babar na beleza da atriz, que namora o modelo Lucas Cattani há dois anos.

Quem também está no elenco é Yasmin Brunet, filha de Luiza Brunet. A modelo viverá a egocêntrica Stephanie, rival de carteirinha de Arlete, que faz de tudo para prejudicar a rival.

E tem mais: Walcyr se derrete em elogios a atores que aceitam seus papéis mais polêmicos. Entre eles está Rainer Cadete, o advogado Rafael, de Amor à Vida (2013), que interpretará um gay afetado, Visky. Nos bastidores, diz-se que o personagem provocará muitos ti-ti-tis por retratar um tipo bem conhecido por quem trabalha no mundinho fashion. Aguardem!