O que Justin Timberlake, Juliana Paes e Simaria têm em comum?

Justin Timberlake, Juliana Paes e Simaria têm algo em comum: as três celebridades tiveram que se afastar temporariamente de suas carreiras por problemas nas cordas vocais. Justin é o caso mais recente. Veja mais detalhes abaixo:

Justin Timberlake

O cantor de 37 anos precisou pausar a programação de sua turnê “Man of the World” devido a uma lesão que atingiu suas cordas vocais. Segundo um post no Twitter divulgado pelo Staples Center, local em que o show seria realizado, a apresentação foi suspensa devido a um quadro que a equipe de Timberlake denominou de “cordas vocais severamente machucadas”.

Além desse show, o cantor também teve de adiar apresentações em Nova York, Buffalo e Tacoma. A equipe do cantor ainda não se pronunciou para explicar com exatidão o tipo de lesão.

Juliana Paes

A atriz de 39 anos precisou recusar o convite para ser apresentadora do programa “Os Melhores Anos das Nossas Vidas”, da Rede Globo, devido a um cisto em suas cordas vocais.

Juliana conseguiu um pedido de dispensa para realizar o tratamento do problema. As lesões foram causadas por um trabalho que a atriz fez na novela “A Força do Querer”, com sua personagem Bibi.

“Descobri dois cistos nas minhas cordas vocais. Além dos cistos, tem um pouco de rouquidão, um pouco de edema. Tudo isso vem de excesso de trabalho. A Bibi tem um pouco disso, eu gritava muito, um pouco de estresse, de demandas… Então a gente chegou à conclusão de que eu preciso de repouso vocal e que vou usar esse tempo [dos projetos] para fazer fonoterapia”, disse a atriz.

O caso da Juliana é mais comum do que parece. Cistos nas cordas vocais costumam aparecer em pessoas que têm as pregas vocais como ferramenta de trabalho e usam, em excesso, o tecido musculoso da região. Isso ocasiona uma espécie de trauma, causando rouquidão, dor de garganta, tosse e pigarro.

Simaria Mendes

Assim como Justin Timberlake, Simaria, de 36 anos, também precisou cancelar shows devido a problemas nas cordas vocais. Seis apresentações da dupla que faz com a irmã Simone foram canceladas em 2017.

Na época, segundo divulgado pela assessoria de imprensa das irmãs, a cantora estava com infecção aguda das vias aéreas superiores e necessitava de repouso para conseguir tratar o problema.

Segundo uma declaração de Fernando Lundgren, presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, o quadro de Simaria foi desencadeado pela agenda corrida de shows, o que fez com que o sistema respiratório ficasse exposto a riscos.

Fatores como mudanças bruscas de temperatura, aglomeração de pessoas, inalação de fumaça e poluição podem ocasionar alterações nas vias aéreas e fragilizar o sistema de defesa.

Após o quadro de infecção, Simaria retornou aos palcos. Porém, em setembro de 2018, a cantora precisou fazer outra pausa para encerrar seu tratamento contra uma tuberculose ganglionar.

Leia também: Bruna Marquezine quebra silêncio sobre término com Neymar

+Túlio Gadêlha é diagnosticado com trombose após viagem à Europa

Siga CLAUDIA no Instagram