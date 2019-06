Ludmilla assume namoro com bailarina

Ludmilla está namorando Brunna Gonçalves, bailarina da cantora. A revelação foi feita por Leo Dias, do UOL. “Estou namorando com a minha bailarina e melhor amiga Brunna Gonçalves. E a música “Espelho”, que está no meu novo DVD foi dedicada a ela”, disse.

Brunna faz parte do balé de Ludmilla desde 2017 e também é fã de Beyoncé. Ela possui mais de 70 000 seguidores no Instagram, em que compartilha fotos de viagens e do seu dia a dia.

