O novo visual de Sandy

Sandy acaba de renovar o visual. Com madeixas ainda mais loiras e os fios mais curtos, a cantora apresentou seu novo corte na última segunda-feira, dia 22.

O responsável pelo novo cabelo da artista é o hairstylist Jackson Nunes. O profissional manteve a raiz do cabelo de Sandy mais escura, mas as mechas do cabelo vão ficando mais claras até chegar numa ponta bem platinada, de forma suave a natural.

Num vídeo publicado em seu Instagram, Jackson mostra os detalhes do cabelo:

Sandy, que usou por muitos anos seu cabelo castanho natural, nos últimos anos tem usado um corte mais curto, apostando no long bob, e também com mechas claras.

Confira o antes e depois do cabelo de Sandy:

