O novo visual de Giovanna Ewbank

View this post on Instagram

Ano novo, cabelo curto DE NOVO! Rsrsrs…pq eu adoro mudar, e o @andersonacouto ama me transformar! Obrigada equipe amada do @espacogioh , vocês fizeram do jeitinho que eu queria! Amo vcs 💗💗💗 #espacogioh #curto #bob PS: pra vcs que vivem dizendo que preferem meu cabelo curto…curtiram???