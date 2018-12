Gio Ewbank mostra detalhes do novo quarto de Titi

Os atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão reformando a casa e chegou a vez do quarto da filha Titi. Nesta quarta-feira (19), os detalhes do cômodo foram revitalizados.

Através de stories no Instagram, Giovanna mostrou aos seguidores algumas partes da mudanças. O quarto da menina vai contar com dois tipos diferentes de papel de parede com ilustrações, sistema de iluminação trocado e uma casinha de madeira, que será para a filha brincar. Confira alguns momentos:

