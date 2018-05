O momento feminista do casamento real que você não viu

O casamento do Príncipe Harry e da atriz Meghan Markle foi marcado pela quebra de alguns protocolos da realeza britânica. A nova Duquesa de Sussex mostrou, por meio de pequenas atitudes durante a cerimônia, suas crenças feministas e uma delas foi descoberta pelos fãs do casal recentemente. A atriz retribuiu a gentileza do príncipe e também abriu a porta do carro para ele.

O momento em que o príncipe abre a porta de seu conversível para levar Meghan até o local onde seria realizada a festa de casamento foi registrado por milhares de câmeras. No entanto, o que não tinha sido notado era o fato de Meghan também abrir a porta para o marido. Já sentada no banco, a atriz se inclinou e repetiu o gesto de Harry.

Ainda que cercada da tradição e do conservadorismo da monarquia britânica, ela fez questão de manter seu discurso progressista e afirmar que sente orgulho de ser mulher e de ser uma feminista após a troca de alianças. É assim que ela se apresenta na biografia oficial divulgada nO domingo (20) no site da Família Real.

