Nudes vazados! As atrizes que tiveram sua intimidade divulgada

Quando a foto íntima de alguém é obtida de forma ilegal e divulgada sem a permissão dessa pessoa, é crime. E graças à Lei Carolina Dieckmann. A norma foi criada depois que a atriz Carolina Dieckmann teve seu email invadido e 36 fotos particulares expostas na internet em 2012. O invasor exigiu R$ 10 mil para não divulgar as imagens. Sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff, a lei prevê de três meses a um ano de prisão, mais multa, caso haja condenação.

Mesmo após a entrada em vigor da lei, no entanto, casos de vazamento de fotos íntimas continuam. Veja algumas vítimas:

Na última quinta-feira (1), a atriz publicou um relato em sem Instagram sobre o vazamento de imagens que foram feitas enquanto ela gravava cenas sem roupa para a minissérie “Assédio”, parceria da Globo com a O2 Filmes, e as fotos íntimas foram expostas em redes sociais.

2.Carolina Dieckmann

Em 2012, a atriz teve suas fotos hackeadas do seu email pessoal. O caso gerou o surgimento da lei em seu nome.

Durante uma gravação de uma cena de sexo com o ator Rafael Cardoso para a novela “O Outro Lado do Paraíso”, a atriz Grazi Massafera foi fotografada nua em uma caçamba de uma caminhonete em agosto do ano passado.

Em 2011, a atriz americana Blake Lively teve uma foto sua exposta, em que mostrava um momento íntimo seu no banheiro.

Scarlett Johansson teve seu computador invadido por um hacker e suas fotos foram parar em muitos lugares. O caso aconteceu em 2011 e o homem invasor foi identificado e hoje cumpre pena.

A atriz de Holywood sofreu um ataque cibernético do hacker Edward Majerczvk em 2014 aonde foi exposto suas fotos pessoais na mídia.

