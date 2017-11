Três anos após ter fotos íntimas divulgadas na internet, a atriz Jennifer Lawrence, 27 anos, revelou como o episódio lhe causou a sensação de vulnerabilidade e como o sentimento persiste até hoje.

“Senti com se eu tivesse feito sexo grupal com o planeta todo”, revelou Jennifer ao The Hollywood Reporter’s Awards Chatter Podcast na última segunda-feira (20).

Ao programa, Jennifer explicou como a sensação de ter o corpo exposto permanece, apesar do tempo transcorrido. “Não existe uma pessoa no mundo que não seja capaz de ver as minhas fotos (…) Você pode estar em um churrasco e alguém sacar as imagens no celular. Foi algo realmente difícil de processar.”

Esta não é a primeira vez que Jennifer fala sobre o assunto. Em novembro de 2014, três meses após o vazamento das fotos, a atriz disse em entrevista à Vanity Fair que considerou o ato como um crime sexual. “É uma violação sexual. É nojento.”

Jennifer foi uma das atrizes que tiveram fotos pessoais roubadas pelo hacker Edward Majerczyk, 29 anos. Além da vencedora do Oscar 2013 de Melhor Atriz, Kate Upton, 25 anos, Cara Delevingne, 25 anos, Rihanna, 29 anos, Amber Heard, 31 anos, e Ariana Grande, 24 anos, também foram vítimas de Edward.

