Novo visual! Vanessa Giácomo impressiona com mudança radical no cabelo

A atriz Vanessa Giácomo, que já é conhecida por suas madeixas escuras, compartilhou no Instagram uma mudança capilar pra lá de ousada. Com os fios na altura dos ombros e um tom de loiro platinado, Vanessa surpreendeu os seus seguidores por conta do novo visual.

A mudança aconteceu para a atriz encarar uma nova personagem, a Cleo, na série As Filhas de Eva, da Rede Globo. A produção deve estrear em 2020 e conta com a participação de Giovanna Antonelli e Renata Sorrah no elenco principal.

Loira, ruiva ou morena, Vanessa fica linda de qualquer jeito, não acha?

Leia também: Harry aparece carregando Archie no colo em vídeo e distrai fãs

+ Harry entra como penetra em reunião comandada por Meghan Markle

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?