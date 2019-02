Leia na íntegra a música usada por José Loreto em pedido de desculpas

Na noite da última quarta-feira (21), José Loreto quebrou o silêncio sobre a traição enquanto era casado com a atriz Débora Nascimento. No texto em que pede perdão, começa com um trecho entre aspas que pertence a uma música. Trata-se da canção “Errei sim”, de 1950, da cantora Dalva de Oliveira, falecida em 1972.

Leia na íntegra:

Errei, sim

Manchei o teu nome

Mas foste tu mesmo o culpado

Deixavas-me em casa

Me trocando pela orgia

Faltando sempre

Com a tua companhia

Lembro-te agora

Que não é só casa e comida

Que prende por toda vida

O coração de uma mulher

As jòias que me davas

Não tinham nenhum valor

Se o mais caro me negavas

Que era todo o teu amor

Mas se existe ainda

Quem queira me condenar

Que venha logo

A primeira pedra me atirar

Entenda o caso

No último dia 14 de fevereiro, a assessoria da atriz Débora Nascimento confirmou que ela e José Loreto não estavam mais juntos. O relacionamento chegou ao fim sob especulações de um caso extraconjugal por parte do ator, que de desculpou publicamente e disse estar empenhado em recuperar o amor da ex.