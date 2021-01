Justin Timberlake revela nome do seu segundo filho com Jessica Biel

Silas, o primeiro filho de Justin Timberlake e Jéssica Biel, foi promovido a irmão mais velho de Phineas, o mais novo membro da família Timberlake. O cantor de 39 anos confirmou que ele e sua esposa deram as boas vindas ao segundo filho, durante uma entrevista no The DeGeneres Show, que irá ao ar nesta segunda-feira (18) – de acordo com o site Monet.

Em conversa no programa o cantor disse que o filho mais novo é incrível e fofo, ninguém na casa dorme mais, porém não poderiam estar mais felizes nesse momento. O casal oficializou a união em 2012 e Silas, o primeiro filho, nasceu em abril de 2015.

Ellen DeGeneres era um dos poucos amigos que sabia da gravidez do casal. Ela soube por FaceTime da notícia, e contou que Jéssica pôs a mão na barriga e Timberlake disse: estamos grávidos.

O filho mais velho está super animado, de acordo com Justin, e não puxou o gosto musical do pai é apaixonado por jogos e golfe.