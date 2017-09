A série Big Little Lies foi um dos destaques do Emmy Awards 2017, que aconteceu na noite do último domingo (17) em Los Angeles, nos Estados Unidos. A produção foi a vencedora de cinco categorias da premiação, entre elas a de melhor atriz, pela interpretação de Nicole Kidman, 50 anos, no papel de Celeste Wright.

No discurso de agradecimento pelo primeiro Emmy da carreira, Nicole fez um importante alerta sobre violência doméstica, um dos temas trabalhados em Big Little Lies.

Na série, Celeste, a personagem interpretada por Nicole, é uma bem-sucedida e vibrante mulher que aparenta ter a vida e a família perfeitas, com os filhos gêmeos e o marido Perry Wright (vivido pelo ator Alexander Skarsgård, 41 anos).

Porém, por trás do estilo de vida desejado e ideal demonstrado por Celeste há um contexto de maus tratos e a violência doméstica sofrida nas mão do esposo e escondida de todos que convivem com a família. “A violência doméstica é feita de vergonha e segredos”, disse Nicole durante o Emmy.

Para a atriz, a série permitiu dar visibilidade ao assunto e uma oportunidade do público entendê-lo um pouco mais. “Nós trouxemos luz à violência doméstica, uma complicada e traiçoeira doença que é mais comum do que nós nos permitimos compreender.”

