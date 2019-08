Murilo Benício aparece pela primeira vez ao lado da nova namorada

Murilo Benício apareceu pela primeira vez neste final de semana ao lado da nova namorara, a autora Manuela Dias. O ator se separou de Débora Falabella em maio deste ano.

O novo casal apareceu em uma foto publicada pela apresentadora Regina Casé nas redes sociais. Na festa, em comemoração do aniversário do arquiteto Miguel Pinto Guimarães, casado com Paula Marinho, herdeira do Grupo Globo, também estavam personalidades como Mariana Ximenes, Adriana Esteves e Gilberto Gil.

Veja o que está bombando nas redes sociais

Murilo e Manuela optaram por viver o romance de forma discreta. Os dois se aproximaram durante a preparação de ‘Amor de Mãe’, próxima novela das 21h. Além de Débora, o ator já foi casado com Carolina Ferraz , Alessandra Negrini e Giovanna Antonelli.

Veja o clique:

Leia mais: Emanuelle Araújo espanta com foto rara de filha de 25 anos

+ Agatha Moreira emociona com foto de bastidor após cena épica em novela