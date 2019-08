Emanuelle Araújo espanta com foto rara de filha de 25 anos

Emanuelle Araújo chocou seus fãs na última quarta (21) ao compartilhar uma foto rara com sua filha Bruna Araújo, que é cantora e completou 25 anos em março.

No ar em “Órfãos da Terra” e protagonizando a série “Samantha!“, a atriz postou em sua conta no Instagram um clique com o rosto juntinho ao da filha. “Eu acredito é na Rapaziada que segue em frente e segura o rojão”, comentou.

Os fãs se surpreenderam com a beleza das duas e alguns disseram que até pareciam irmãs. “Lindas. Iguais. Irmãs. Ponto”, comentou uma seguidora.

Confira a semelhança das duas na foto abaixo:

