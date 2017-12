De acordo com uma fonte do programa The Morning Breath, as mulheres usarão preto no Globo de Ouro como forma de resistência aos casos de assédio e abuso sexual envolvendo atores, produtores e diretores de Hollywood. A mesma informação teria sido confirmada à revista PEOPLE.

A notícia surgiu um dia após o poderoso e aterrorizante relato da atriz Salma Hayek contra o poderoso Harvey Weinstein publicado no jornal norte-americano The New York Times.

Entre as atrizes que terão adesão ao movimento, há a expectativa do nome de Meryl Streep. Ela, que está indicada como “Melhor Atriz” no gênero Drama, é uma das primeiras a se levantar pela causa feminista. Após as primeiras denúncias contra o produtor, ela afirmou que as vítimas que levantaram suas vozes são “nossas heroínas”.