Mulher descobre estar grávida somente na hora de dar à luz

A jovem Erin Langmaid, 23 anos, foi surpreendida com uma gravidez inesperada. Sim, a modelo australiana não sabia que estava grávida e se viu diante do nascimento da filha de um jeito inusitado.

Tudo aconteceu no início deste mês quando Erin foi ao banheiro para urinar. Sem saber que estava grávida, a jovem percebeu que, na verdade, a vontade de fazer xixi era o processo de seu corpo entrando em trabalho de parto.

Com a ajuda do namorado, Erin começou a dar à luz Isla, sua filha, em casa. O parceiro da modelo ligou para o médico da australiana que passou a dar instruções do que ambos deveriam fazer.

Assim, a filha do casal veio ao mundo na casa da família mesmo. “Durou uns 10 minutos. Foi o maior choque da vida”, disse Erin em entrevista ao Channel 7.

Segundo Erin, seu corpo não manifestou qualquer sinal de que ela estava gestante. Tanto é que a modelo seguiu sua rotina e hábitos normais, como se não estivesse grávida, e não tomou qualquer precaução, como interromper a ingestão de bebidas alcoólicas, seguir uma alimentação propícia ou mesmo parar com as injeções anticoncepcionais.

Apesar de não ter havido um pré-natal, Erin e a filha passam bem.

