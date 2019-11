Letícia Colin mostra foto e vídeo de seu primeiro filho

A mais recente mamãe do pedaço, Letícia Colin publicou algumas imagens de seu primeiro filho nas redes sociais nesta sexta-feira (15). Uri nasceu de parto normal naCasa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (14).

Para mostrar um pouquinho de Uri, seu filho com o ator Michel Melamed, a atriz foi ao stories do Instagram para publicar algumas postagens.

Na ferramente, Colin compartilhou uma foto do bercinho onde Uri repousa no quarto da maternidade onde ambos estão instalados e um vídeo no qual a nova mamãe aparece brincando com o filho.

O mistério do rostinho do bebê ainda permanece guardado a sete chaves, já que Colin procurou preservar a carinha do filho em todas as publicações.

Leia mais: Costanza relembra romance que a fez perder a guarda das filhas