Claudia Raia faz texto emocionante para se despedir da mãe

“Mãe. Verdadeiro amor, entrega total, rede de proteção, acolhimento, colo, lugar seguro, braços sempre abertos pra um filho, olhar atento, intuição sempre perfeita, o único ser insubstituível. Hoje parte para um novo ciclo de luz minha rainha mãe”, começou a atriz.

A mãe de Claudia foi velada durante a tarde e recebeu homenagens de Jarbas Homem de Mello e Edson Celulari. Vários famosos estiveram no local para prestar condolências à colega.

Veja o texto completo:

MĀE

Verdadeiro amor, entrega total, rede de proteção, acolhimento, colo, lugar seguro, braços sempre abertos pra um filho, olhar atento, intuição sempre perfeita, o único ser insubstituível. Hoje parte para um novo ciclo de luz minha RAINHA MĀE! Fico desnorteada sem rumo ainda, mesmo seus 95 anos me indicando a finitude, nunca se está preparado para perder uma MĀE. Tive a sorte de ter nascido no seu ventre, aos seus 44 anos, aprendi a ser corajosa e valente com vc, seus valores tão honestos e genuínos, estarāo sempre impregnados na minha alma. Obrigado pela PĀE que vc foi, equilibrando 11 pratinhos ao mesmo tempo como uma chinezinha do Cirque du Soleil. Obrigada pela grande mulher que vc foi, empreendedora, artista, musicista, bailarina e com certeza o seu melhor desempenho, o de MĀE! ODETTE MOTTA RAIA vc vai fazer muita falta. Te amo sempre e para sempre! Sua caçulinha, a magrelinha afobada, o tico tico de rabinho.