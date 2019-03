Ana Maria Braga protesta contra agressão de PM a dona de lanchonete

Ana Maria Braga iniciou a edição de hoje do “Mais Você” protestando contra um policial militar que agrediu uma dona de lanchonete em Curicica, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Imagens de câmera de segurança foram exibidas durante o programa. Elas mostram que o homem entrou no estabelecimento e avançou contra a vítima com chutes, pontapés e coronhadas com um revólver.

Revoltada, a apresentadora desabafa: “É uma indignação danada! Não posso deixar de dizer, mais um caso de violência gratuita. Um daqueles casos que a gente pensa ‘onde vamos parar? Do que é feita a massa humana? Do que é feita a cabeça ou o coração de algumas pessoas?'”.

Segundo Ana Maria, o policial teria ficado insatisfeito com o sanduíche que recebeu em casa e foi até a loja para tirar satisfação, cometendo a violência. “O cara vem da casa dele… Por que não reclamou como um cidadão, como gente? Como confiar em um cara desse?”, reclama.

Ela relatou que a vítima teve hematomas e levou três pontos na cabeça. “Não vou nem dizer quais serão as medidas que eu sugeriria necessárias, mas, sem dúvidas, esse não é um cara para estar na rua”, protestou. “Não quero encontrar esse cara em lugar nenhum. Quem é esse cara? Que louco! Muito maluco.”

O caso será encaminhado para a corregedoria da polícia militar.

