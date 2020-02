Morre aos 104 anos o arquiteto Oscar Niemeyer

Morre o arquiteto Oscar Niemeyer

Foto: Ag.News

Oscar Niemeyer morreu na noite dessa quarta-feira (05), às 21h55, no hospital Samaritano do Rio de Janeiro. O arquiteto, que completaria 105 anos no dia 15 de dezembro, sofreu uma infecção respiratória. Ele estava internado desde o dia 2 de novembro, mas nesta manhã apresentou uma piora em seu estado de saúde. Ele respirava com ajuda de aparelhos e estava sedado. Seu velório será em Brasília, no Palácio do Planalto.

Fotos: relembre a carreira de Oscar Niemeyer

Segundo o boletim médico, na hora da morte ele estava acompanhado de sua esposa, Vera, e de mais 10 pessoas de sua família. Fernando Gjorup era o médico responsável pelo tratamento do arquiteto. “Ele era um amigo para mim. Um homem otimista e que até o fim trabalhou. Ele conversava sobre assuntos variados, como astronomia, física, vida e trabalho. Jamais deu a impressão que tivesse medo da morte ou que a pressentia”, comentou o médico em uma coletiva de imprensa.

Niemeyer com a maquete de Brasília na década de 1950

Foto: Reprodução

Grande nome da arquitetura moderna com fama em todo o mundo, Niemeyer nasceu em 15 de dezembro de 1907, no Rio de Janeiro. Entrou no curso de arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, em 1929. Foi o primeiro brasileiro a ganhar o Pritzker, Oscar da arquitetura. Sua obra é únicase forma um legado universal. Seus trabalhos chegaram a países como Itália, Argélia, França e Espanha.

Entre seus mais de 600 projetos, estão os edifícios projetados em Brasília, o Conjunto do Ibirapuera, o edifício Copan e Palácio do Planalto.

Niemeyer deixa Vera Lúcia, sua segunda esposa, com quem se casou em 2006, dois anos após ficar viúvo de Annita Baldo (1909-2004), uma filha, cinco netos, treze bisnetos e cinco trinetos.