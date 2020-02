Morde & Assopra: Naomi prejudica Júlia para afastá-la de Ícaro

Naomi faz de tudo para prejudicar a Júlia

Foto: Divulgação – Rede Globo

Incomodada com a amizade entre Júlia (Adriana Esteves) e Ícaro (Mateus Solano), Naomi (Flávia Alessandra) decide afastá-la do marido. E faz de tudo para prejudicar a paleontóloga, inclusive contando a Salomé (Jandira Martini) que a cientista está investigando a participação de Minerva (Elizabeth Savalla) no incêndio do cafezal de Abner (Marcos Pasquim).

A megera também se alia a Celeste (Vanessa Giácomo) e a aconselha a usar todo o seu poder de sedução para conquistar de vez o caipira.

Minerva acusa Lílian de roubo

Minerva inventa que roubaram seu anel. Só para botar a culpa em Lilian

Foto: Divulgação – Rede Globo

Disposta a afastar Alice (Marina Ruy Barbosa) de Lilian (Narjara Turetta), Minerva decide acusar a mãe biológica da garota de roubo. A primeira-dama finge ter perdido um anel precioso e pede para revistar a bolsa de Lilian, que está trabalhando em sua mansão.

O plano da víbora falha porque Áureo (André Gonçalves) se apodera da joia. Assim, ele ajuda Lilian, que continuará bem perto de sua filha, embora Alice insista em maltratá-la.