Miss Brasil se pronuncia após ser alvo de deboche

A Miss Brasil Mayra Dias se pronunciou nesta quinta (13), através de suas redes sociais, após ser alvo de críticas da Miss Estados Unidos, Sarah Rose Summers.

Em um vídeo ao vivo transmitido pelo Instagram, a miss Estados Unidos, Sarah Rose Summer, fez comentários xenofóbicos a respeito da Miss Camboja. Nas imagens, ela diz que Rern Sinat não fala uma palavra de inglês. E sobrou até para Mayra Dias, a Miss Brasil. A Miss Colômbia disse que a brasileira também não fala inglês e Sarah respondeu: “Tudo bem, porque a Miss Portugal também estava presente e elas poderiam conversar na própria língua”.

Leia mais: Miss Brasil desfila com traje típico e se transforma em beija-flor; vídeo

Em seus stories no Instagram, a amazonense comentou sobre a polêmica sem citar nomes:

“A respeito de ontem, eu ‘tô’ muito tranquila em relação a tudo. Eu acho que eu fiz o que eu podia fazer e nem sempre as coisas saem como a gente quer. Assim como vocês exigem de mim, eu exijo muito de mim também, eu me cobro demais. As vezes as pessoas julgam sem saber o que de fato aconteceu, mas enfim, eu ‘tô’ aqui dando o melhor de mim para representar a todos o melhor possível e desde já muito obrigada pelo carinho de todo mundo e pelo apoio de quem torce de verdade por mim”, disse ela.

O Miss Universo acontece no dia 16 de dezembro, na Tailândia, e será transmitido pela Band, a partir das 22h, direto do centro de convenções IMPAC Arena, em Bangkok.

Leia também: Marina Ruy Barbosa ajuda fã que sofreu abuso e pretendia cometer suicídio

+ Maju diz que não quer ter filhos: “Não sei explicar, é de dentro”

Siga CLAUDIA no Instagram