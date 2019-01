Mirella Santos leva ‘bronca’ da filha e fãs acham graça

Valentina, filha de ex-bailarina do Faustão Mirella Santos, e do humorista Wellington Muniz, já é uma verdadeira celebridade na internet. Vira e mexe, os pais publicam fotos e vídeos divertidos da menina, que já tem até seus próprios fãs.

E sua mãe resolveu compartilhar nesta sexta (11) um vídeo do encontro da pequena com o Papai Noel, que aconteceu no último Natal. No registro, o “bom velhinho” pergunta à Mirella se a filha se comportou durante o ano, enquanto ela responde olhando para a menina: “Posso falar?”. Neste momento, Valentina cobre a boca da mãe e responde que não, levando todos em volta às gargalhadas.

Depois disso, o Papai Noel pergunta à própria menina se ela se comportou. Mas ao ver que a mãe iria falar novamente, Valentina a chama de “fofoqueira” e começa a chorar. Vendo a reação da criança, Mirella corre para responder que “ela se comportou, sim”.

“Valentina melhor criança”, comentou um fã. Já outros não viram tanta graça e acharam a menina mal educada com a mãe, e até a chamaram de “mimada”.

Na legenda do vídeo, Mirella escreveu “Valentina sendo Valentina na sua espontaneidade”. Confira o momento: