O conselho de Michelle a Meghan que a deixou ‘sem palavras’

Meghan Markle se tornou mãe há pouco menos de três meses do pequeno Archie e já recebeu conselhos para essa nova fase que a deixaram “sem palavras”. As recomendações vieram da ilustre ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama.

A duquesa de Sussex escreveu uma série de perguntas sobre maternidade para Michelle para a edição de uma revista britânica que ela ajudou a editar. As respostas, segundo Meghan, foram “uma narrativa pensativa, reflexiva e lindamente curada – um lembrete gentil do porquê ela se tornou uma figura globalmente respeitada”.

Meghan ainda revelou que as duas discutiram o projeto durante um almoço casual. E o resultado foi um conjunto emocionante de conselhos sobre maternidade para a nova mãe real.

“Ser mãe tem sido uma grande aula”, escreveu Michelle em sua resposta à Meghan. “Por mais que tentemos, há apenas algumas coisas que nós conseguimos controlar. Como mães, nós não queremos que nada nem ninguém machuque nossos bebês. Mas a vida tem outros planos. Joelhos ralados, estradas esburacadas e corações partidos fazem parte do acordo.”

Michelle é mãe de duas garotas, Malia, de 21 anos de idade, e Sasha, de 18 anos, fruto de seu relacionamento com o ex-presidente estadunidense Barack Obama.

“Maternidade me ensinou que, na maior parte do tempo, meu trabalho é dar espaço a elas para explorar e desenvolver as pessoas que elas querem ser”, escreveu Michele. “Maternidade também me ensinou que o meu trabalho é não estabelecer um caminho para elas como um esforço para eliminar todas as adversidades possíveis. Mas, ao invés disso, eu preciso ser um local seguro e consistente para que elas possam pousar quando, inevitavelmente, falharem; e mostrá-las, de novo e de novo, a como se levantarem sozinhas”, completou.

Por fim, a ex-primeira-dama ainda fez uma declaração de incentivo a Meghan e Harry: “Há algo muito mágico em ter um bebê em casa. (…) Cada momento tem sua própria eternidade. Estou muito animada por você e por Harry por experimentarem isso. Saboreiem tudo”, finalizou.

