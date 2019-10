Michel Teló vence com Tony Gordon e garante invencibilidade no The Voice

Michel Teló não entrou no The Voice Brasil para brincar, viu? Na noite desta quinta-feira (3), o cantor foi campeão da 8ª temporada do programa com o seu finalista, Tony Gordon, que orginalmente era time IZA, mas foi para a equipe do sertanejo na fase das batalhas.

Com 36,62% dos votos, Gordon levou a melhor em relação aos outros três concorrentes Ana Ruth, Lúcia Muniz e Willian Kessley. Além de ganhar o troféu, o vencedor levou para casa um prêmio de R$ 500 mil, um carro 0 km, um contrato com a gravadora Universal Music e o gerenciamento de sua carreira.

Sobre a competição, Tony fez um discurso emocionante no palco: “São 32 anos de carreira. A gente agradece, a gente aqui representa o bom músico, o bom cantor, o cantor de verdade, mas eu não estou sozinho”, revelou o canto que ainda teve o nascimento do filho durante a competição.

A vitória de Tony Gordon garantiu ao técnico Michel Teló, que entrou no lugar do cantor Daniel, sua invencibilidade na competição. Renato Vianna (2015), Mylena Jardim (2016), Samantha Ayara (2017), Léo Pain (2018) e Tony Gordon (2019) formam o hall de estrelas do campeão sertanejo.

