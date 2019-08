Com dois bolos da ‘Patrulha Canina’, filhos de Michel Teló ganham festão

View this post on Instagram

Um dia muito feliz! Que delicia poder reunir toda nossa família em um dia tão especial… comemorar o nascimento dos nossos amores! Foi mágico.. ver a alegria, a emoção, aqueles olhinhos brilhando radiantes… fez meu coração acelerar! Não sei nem explicar o q eu senti.. eles estavam encantados! @lorenaduquefestas muito muito muito obrigada por tornar tudo (tudo mesmo!) possível.. vc realizou todos os desejos deles.. foi mágico. Eles pareciam em um conto de fadas! Galera do @espacoaldeia que equipe vcs tem viu..? Impecáveis! Carinhosos, atenciosos, pacientes.. o ambiente, a comida, brincadeiras.. eles piraram! Ah, detalhe pro bolo especial feito pelo talentoso @alexalvinocake ficou lindo!!!! E @bbbfesta sério.. nunca vi personagens tão perfeitos.. de verdade! Os pequenos davam risinho de nervosinho só de olhar pra eles! Rsrs Tipo “não acredito q meus melhores amigos estão aqui!!! Kkkkk Foi DEMAIS! @lorenaduquefestas vc é SURREAL! Muito obrigada por tornar tudo possível.. foi emocionante! ❤️ Sempre com registro da minha amiga incrível que nunca perde um clique perfeito @estudio_thalitacastanha