Entenda o método de fertilização Ropa, usado por Ludmilla e Brunna

A cantora Ludmilla e sua esposa, Brunna Gonçalves, anunciaram que esperam seu primeiro filho. Em entrevista ao Fantástico, exibida no domingo (4), elas revelaram que usaram o método de fertilização Ropa (Recepção de Oócito da Parceira), uma técnica de fertilização assistida que permite que casais homoafetivos femininos compartilhem a experiência da maternidade biológica.

Como funciona o ROPA

Este procedimento possibilita que uma das parceiras forneça os óvulos, enquanto a outra carrega a gestação, permitindo que ambas participem ativamente do processo de concepção. “Uma delas é estimulada a produzir o óvulo e a outra recebe esse óvulo fecundado com o sêmen de um doador, gerando no seu útero o embrião”, explica a ginecologista obstetra Monique Novacek.

Para quem é indicado

Por isso, o método é indicado principalmente para casais de mulheres que desejam participar de forma compartilhada na gravidez. “A mulher que doa os óvulos faz o tratamento com hormônios que estimulam a produção porque, quanto mais ela produzir, melhor é a captação. Depois de captados, os óvulos são selecionados e fecundados com o sêmen que formará o embrião. Enquanto isso, a pessoa que vai receber o embrião também é estimulada para que seu útero esteja preparado”, detalha a especialista.

Quanto tempo dura o processo

O processo todo dura, em média, de quatro a seis semanas. O sucesso depende de diversos fatores, como a idade da parceira doadora, a qualidade dos óvulos e espermatozoides utilizados, e a saúde uterina da parceira que gestará o bebê.

Um ponto importante é que, apesar de não fornecer o óvulo, a gestante pode influenciar nas características do bebê e moldar a sua herança epigenética – ou seja, transformar a expressão gênica sem alteração na sequência do DNA. Assim como em outros procedimentos de fertilização assistida, é essencial o acompanhamento médico especializado para garantir as melhores chances de sucesso.

