Ludmilla e Brunna Gonçalves anunciam gravidez do primeiro filho

A cantora Ludmilla e a dançarina Brunna Gonçalves anunciaram neste sábado, 9, que estão esperando o seu primeiro filho. A notícia da gravidez foi dada durante um show em São Paulo e recebida com entusiasmo pelos fãs.

Durante a apresentação, foi projetado um vídeo das duas nas quais a cantora pinta uma tela em branco, enquanto Brunna dança. Uma voz suave começa a falar de “uma nova vida” e as duas se beijam. De repente, Brunna coloca as mãos sobre a barriga e ouve-se o bater de um coração. O vídeo, que até então estava em preto e branco, se torna colorido.

“O tempo é como uma promessa, como um doce anúncio de algo que está por vir, e de um novo sentimento que está se criando”, diz a voz de Lud na narração.

Brunna comemorou o fato de poder dar a notícia para o público em um vídeo postado nas suas redes sociais.

As duas já haviam expressado em entrevistas o desejo de engravidar. Ludmilla e Brunna são casadas desde 2019.

